ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم ارتفع إلى 176 مليونا و642 ألفا و929 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و822 ألفا و685 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و485 ألفا و123 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 600 ألف و272 حالة .. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 29 مليونا و633 ألفا و105 حالات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 379 ألفا و573 حالة.