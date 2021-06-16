الدولار واليورو يستقران أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم

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تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري ليسجل 15.60 جنيه للشراء، و15.50 جنيه البيع.

كما استقر سعر صرف اليورو ليسجل 18.88 جنيه للشراء و19.01جنيه للبيع، كما استقر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.93 جنيه للشراء و22.07 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي ليسجل 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي ليسجل 51.77 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، واستقر سعر صرف اليورو عند 18.87 جنيه للشراء، فيما ارتفع سعر البيع قرشا عند 19.02 جنيه.

بينما تراجع الجنيه الإسترليني 3 قروش ليسجل 21.93 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 22.13 جنيه.

واستقر الريال السعودي ليسجل 4.14 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر الدينار الكويتي قرشا واحدا ليسجل 49.00 جنيها للشراء و52.11 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار ليسجل 15.58جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، واستقر سعر اليورو عند 18.87 جنيه للشراء بينما ارتفع سعر البيع قرشا واحدا ليسجل 19.02 جنيه، فيما تراجع سعر الجنيه الإسترليني 3 قروش ليسجل 21.93 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع عند 22.14 جنيه.

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.14 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي عند 49.00 جنيها للشراء و52.11 جنيه للبيع.