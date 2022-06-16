الكرملين: اضطرابات تدفق الغاز لأوروبا غير متعمدة

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا عبر خط نورد ستريم هو نتيجة لمشاكل في إصلاح التوربينات بسبب العقوبات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيسكوف القول "كل ما نعرفه أن هناك مشاكل مع التوربينات، التي لا يتم حلها بعد إصلاحات بسبب تداعيات العقوبات. لا يوجد أمر متعمد في ذلك، إنها ليست مشكلة متعلقة بنا".

وقد استمر تراجع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط الإمداد الرئيسي نورد ستريم، في حين من المحتمل استقرار تدفق الإمدادات عبر خطوط الأنابيب التي تمر بأوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التدفق عبر خط نورد ستريم سيسجل خلال اليوم 29.5 جيجاوات/ساعة بما يعادل 64.8 مليون متر مكعب يوميا، مقابل 100 مليون متر مكعب يوميا أمس.

وذكرت شركة جازبروم الروسية لتصدير الغاز الطبيعي، أن حجم التدفق عبر نورد ستريم سيكون حوالي 67 مليون متر مكعب يوميا اعتبارا من اليوم بسبب مشكلات في أعمال الصيانة بالخط.