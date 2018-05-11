متحدث المترو: جميع محطات وقطارات مترو الأنفاق مؤمنة بالكامل

نفى المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي بكير، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من تخدير بعض المجهولين، للفتيات والأطفال داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق.

وأضاف المتحدث، في تصريح عبر الصفحة الرسمية لمترو الأنفاق اليوم الأربعاء، أن ما يتم تداوله غير صحيح، خاصة وأن جميع محطات قطارات المترو بالخط الأول "المرج - حلوان"، والخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب، مراقبة بالكاميرات، فضلا عن انتشار رجال الأمن التابعين لشرطة النقل والمواصلات.

كما أكد عبدالهادي تعاقد الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مع إحدى الشركات الخاصة المتخصصة في عمليات التأمين والأمن والحراسة، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تخدير الفتيات والأطفال غير صحيح.

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أن هناك متابعة لحظية لسلوكيات الركاب داخل محطات وعربات المترو، من خلال غرفة العمليات المركزية، لضبط أي فرد يقوم بأعمال خارجة عن القانون، مؤكدا أن الشركة لم تتلق أي بلاغات رسمية بوجود حالات اختطاف بأي محطة أو قطار، مطالبا المواطنين بعدم تداول أي إشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة تحري الدقة قبل نشر أي شيء، لعدم إثارة البلبلة، حيث أن مترو الأنفاق يخدم ملايين المصريين بشكل يومي.