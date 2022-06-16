أوكرانيا: شولتز وماكرون ودراجي يصلون كييف لإجراء مباحثات مع زيلينسكي

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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن رئيس هيئة السكك الحديدية في أوكرانيا أولكسندر كاميشين قوله عبر التليجرام حيث نشر صورة لقادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا: "شولتز وماكرون ودراجي يقولون صباح الخير من قطارنا الدبلوماسي بعد وصولهم".

وفقا لصحيفة فرانكفورتر الألمانية، يرغب الزعماء الثلاثة في إجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حول المزيد من الدعم لمواجهة روسيا وحول رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضافت بالنسبة إلى شولتز، يمكن أن تكبح زيارة كييف نقاشًا حادا طويل الأمد، حيث تعرضت الحكومة الفيدرالية لانتقادات كبيرة بسبب تأخيرها في تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا.