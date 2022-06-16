الرئيس السيسي: كيف نحقق أحلام الشباب الإفريقي وأنا مش قادر أروح إثيوبيا بالقطار؟

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إفريقيا تعد الأكبر في معدلات النمو السكاني ومعدلات الشباب عالميًا، لافتًا إلى أن تعداد سكانها 1.5 مليار، ومن المقرر أن يصل إلى 2.5 مليار بحلول عام 2025.

وتساءل خلال كلمة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ29 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، صباح الخميس، عن تحقيق أحلام الشباب في القارة دون وجود بنية أساسية قارية، متسائلًا: «تتحقق إزاي وأنا مش قادر أروح إثيوبيا وكينيا بالقطار أو الطريق؟ لا موانئ أو سكك حديد وخطوط طيران تربطنا ببعضنا؟».

ونوه إلى أن زراعة مليون فدان، تتطلب أمولًا ضخمة وبنية تحتية تتمثل في كهرباء وطرق وسكك حديد وتكنولوجيا زراعية حديثة، مضيفًا: «هناك أشقاء لنا لديهم 200 مليون فدان قابلين للزراعة، ولمدة 50 سنة متزرعوش لأن المطلوب مش موجود».