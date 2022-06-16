القلعة تحتفل بإعلان الحاصلين على منح درجات الماجستير 2022 - 2023

نظمت مؤسسة القلعة للمَنح الدراسية الحفل السنوي السادس عشر لإعلان أسماء المبعوثين الحاصلين على المَنح الدراسية لدرجة الماجستير لعام 22 / 2023، والاحتفال بالخريجيين الذين شاركوا في تشكيل جيل جديد من قادة الأعمال في مختلف تخصصاتهم والنهوض بمستقبل البلاد.

وتأتي الاحتفالية في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة القلعة للمَنح الدراسية للمساهمة الفعالة في تطوير المنظومة التعليمية في مصر، عبر توفير المَنح الدراسية للشباب المصري الموهوب والواعد، لتمكينهم من الحصول على درجات الماجستير والدكتوراه في جميع مجالات الدراسة، بما ينعكس على تحقيق استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. وأوضحت المؤسسة أن منحها وصلت إلى أكثر من 200 منحة دراسية منذ نشأت مؤسسة القلعة للمَنح الدراسية حتى الآن.

شارك بالحفل أحمد هيكل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، وهشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب للشركة، وغادة حمودة، رئيس قطاع الاستدامة والتسويق بالشركة، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، وعدد كبير من أبرز الشخصيات العامة وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة القلعة للمنح الدراسية. يأتي تخريج الدفعة السادسة عشر في ظل حرص مؤسسة القلعة على استدامة مبادراتها وتركيزها بصورة خاصة على التنمية البشرية وتطوير المنظومة التعليمية في مصر واطلاق ودعم الطاقات الهائلة التي يحظى بها الشباب المصري، وتأكيدا على إيمان شركة القلعة كمستثمر مسئول بأهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في إحداث تغيير إيجابي بالمجتمع والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتعزيز الطاقات البشرية الهائلة لتحقيق التنمية المستدامة.

وهو المنطلق الذي دفع شركة القلعة عام 2007 إلى تخصيص عائدات وقف دائم لضمان استمرارية أعمال المؤسسة وتوفير حوالي 15 منحة دراسية سنويًا للشباب المصري الواعد من الراغبين في استكمال دراستهم العليا بأعرق الجامعات حول العالم وذلك بشرط واحد وهو العودة إلى مصر بعد إتمام البعثة الدراسية للعمل بها لمدة عامين على الأقل وذلك للمساهمة في نهضة الوطن والعمل على رفعته.

وتعتز المؤسسة بأنها قدمت منذ نشأتها وحتى الآن أكثر من 200 منحة دراسية لشباب وفتيات من 15 محافظة، مع تحقيق المساواة بين الجنسين، لاستكمال دراساتهم العليا في التخصصات المختلفة أكثر من 34 تخصص. والجدير بالذكر ان مؤسسة القلعة للمنح الدراسية استمرت خلال العامين الأخيرين في تقديم برنامجها للمنح الدراسة رغم التحديات الاستثنائية غير المسبوقة التي يعيشها العالم كله نتيجة لتبعيات جائحة كوفيد- 19 وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وتفخر شركة القلعة بكل الحاصلين على شهادات الدراسات العليا من خلال مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، ونتطلع للاحتفال معكم بالنماذج المشرفة من الخريجيين وبالدفعة الجديدة ونأمل أن تستمر مؤسسة القلعة للمنح الدراسية، والتي هي بمثابة درة مبادرات شركة القلعة والشركات التابعة في مجال التنمية المجتمعية، في خدمة الوطن وتحقيق آمال الشباب. (للتعرف على النماذج، برجاء زيارة موقعنا)