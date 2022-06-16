رئيس رومانيا يهاجم روسيا لاستخدام الحبوب الأوكرانية كسلاح

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هاجم رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس موسكو في مؤتمر صحفي في كييف، لعرقلتها تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وقال يوهانيس، وإلى جانبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء ماريو دراجي: "أندد بشدة باستخدام روسيا الحبوب كسلاح بمثل هذا التأثير العالمي".

وقال يوهانيس إن رومانيا تحاول إيجاد مسار بديل فعال للصادرات الأوكرانية بتوجيهها عبر ميناء كونستانتا على البحر الأسود، وعبر نهر الدانوب.

ومنذ اندلاع الحرب أواخرفبراير الماضي، تم تصدير نحو مليون طن من الحبوب الأوكرانية بالفعل عبر ميناء كونستانتا، ومن المقرر تعزيز قدرات النقل، بفتح معابر حدودية جديدة بين رومانيا وأوكرانيا وتجديد خطوط شبكة السكة الحديد التي تربط بين البلدين.