محافظ البنك المركزي: الدول النامية والمتقدمة تعاني من تحديات في نسب التنمية والتضخم

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن انعقاد الاجتماعات السنوية الـ29 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، يواكب ظروف استثنائية عالمية تحتاج رؤية جديدة للتعامل مع التحديات الراهنة.

وأضاف عامر، خلال كلمة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ29 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، صباح الخميس، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أطلت بتداعياتها على الدول العالم، وزادت وطأتها على الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن «العالم والمؤسسات المالية الدولية تتابع باهتمام بالغ، الأحداث المتلاحقة التي مازالت وكانت صدمات قوية لمعظم اقتصادات العالم»، قائلًا إن «دول العالم النامي والدول المتقدمة تعاني من مشكلات وتحديات جسيمة في نسب التنمية والتضخم».

ونوه محافظ البنك المركزي، إلى أن «القارة الإفريقية تعاني أساسًا من العديد من المشكلات والأعباء الداخلية»، قائلًا إن تلك المشكلات زادت وطأتها مع الصدمات الخارجية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، الاجتماع السنوي الإفريقي رقم 29، بمساهمة بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي «أفريكسم بنك» AAM2022، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتنعقد الاجتماعات السنوية لهذا العام بعنوان «تحقيق إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في حقبة ما بعد COVID-19 - الاستفادة من قوة الشباب».