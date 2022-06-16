السويسرية بنشيتش تتأهل إلى دور الثمانية ببطولة برلين للتنس

تأهلت البطلة الأولمبية السويسرية بليندا بنشيتش إلى دور الثمانية ببطولة برلين للتنس بعدما تغلبت على الروسية أنا كالينسكايا 6 / 4 و1 / 6 و،6 / 1 اليوم الخميس في دور الستة عشر بالبطولة المقامة على الملاعب العشبية في العاصمة الألمانية.

وستواجه بنشيتش /25 عاما/ لاعبة روسية أخرى في دور الثمانية، حيث تلتقي الفائزة في مباراة دور الستة عشر التي تجمع اللاعبتين الروسيتين لودميلا سامسونوفا وفيرونيكا كودرميتوفا.