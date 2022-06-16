 السويسرية بنشيتش تتأهل إلى دور الثمانية ببطولة برلين للتنس - بوابة الشروق
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السويسرية بنشيتش تتأهل إلى دور الثمانية ببطولة برلين للتنس

د ب أ
نشر في: الخميس 16 يونيو 2022 - 4:59 م | آخر تحديث: الخميس 16 يونيو 2022 - 4:59 م

تأهلت البطلة الأولمبية السويسرية بليندا بنشيتش إلى دور الثمانية ببطولة برلين للتنس بعدما تغلبت على الروسية أنا كالينسكايا 6 / 4 و1 / 6 و،6 / 1 اليوم الخميس في دور الستة عشر بالبطولة المقامة على الملاعب العشبية في العاصمة الألمانية.

وستواجه بنشيتش /25 عاما/ لاعبة روسية أخرى في دور الثمانية، حيث تلتقي الفائزة في مباراة دور الستة عشر التي تجمع اللاعبتين الروسيتين لودميلا سامسونوفا وفيرونيكا كودرميتوفا.

كذلك تأهلت النجمة التونسية أنس جابر المصنفة الأولى للبطولة إلى دور الثمانية بفوزها على الأمريكية أليسيا باركس 6 / 2 و7 / 6 (10 / 8).

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