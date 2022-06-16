وزيرا دفاع تركيا واليونان في بروكسل يناقشان سبل خفض حدة التوتر

ناقش وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في لقائه نظيره اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، اليوم الخميس، على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، سبل خفض حدة التوتر الذي تصاعد مؤخرا بين الدولتين الجارتين.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان أن الوزيرين ركزا على الحفاظ على قنوات الاتصال بين الجانبين مفتوحة، واستمرار الحوار والعمل على خفض التوتر، في إطار حسن الجوار، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتصاعد مؤخرا التوتر القائم بالفعل بين أثينا وأنقرة منذ زمن طويل، في أعقاب تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيه إنه يتعين على اليونان الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعدم نشر أسلحة في جزر بحر إيجه منزوعة السلاح.