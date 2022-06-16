أسعار الأضاحي فى مصر 2022 قبل العيد الكبير

سعر الأضحية في العيد الكبير 2022، من أهم ما يتساءل حوله العديد من المواطنين خلال الفترة الراهنة، وذلك مع اقتراب العيد لمعرفة الأسعار المتداولة بعد الزيادة الأخيرة التي طاحت بجميع السلع المختلفة.

وننشر سعر الأضحية في العيد الكبير 2022، لتتعرف على قائمة الأسعار قبل التوجه إلى الأسواق لتكون على دراية بمتوسط الأسعار كي لن تقع فريسة سهلة لاستغلال التجار.

سعر الأضاحي 2022

وكانت شعبة القصابين في الغرف التجارية المصرية، قد أكدت فى وقت لاحق أن سعر الأضاحي 2022 قد ارتفع عن العام الماضي بنسبة تقدر بنحو 30%.

وتستطيع الاطلاع على قائمة الأسعار التي سبق أن أشارت إليها شعبة القصابين بالغرف التجارية قبل موعد عيد الأضحى المبارك، والتي جاءت كالآتي:

أولًا: سعر الأضحية البقري ذكور تتراوح بين 30 ألف جنيه حتى 40 آلف جنيه.

ثانيًا: سعر الأضحية البقري إناث وعازب تتراوح بين 17 ألف جنيه حتى 25 ألف جنيه.

ثالثُا: سعر الجدي يتراوح ما بين 3 آلاف جنيه وحتى 4 آلاف جنيه.

رابعًا: سعر الخروف يتراوح ما بين 4 آلاف جنيه وحتى 7 آلاف جنيه.

خامسًا: سعر العجل الحي المستورد يتراوح ما بين 18 ألف جنيه وحتى 30 ألف جنيه.

سادسًا: سعر العجل البلدي يتراوح بين 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه.

سابعًا: سعر الأضحية الضأن يتراوح بين 3 إلى 6 آلاف جنيه في وزارة الزراعة.

ثامنًا: سعر العجل المناسب للذبح يتراوح بين 22 ألف جنيه حتى 38 جنيه في وزارة الزراعة.

عيد الأضحى المبارك 2022

يفصلنا أقل من شهر على عيد الأضحى المبارك، حيث يأتي أول أيام العيد يوم السبت الموافق 9 يوليو، ليتفرق العديد من المسلمين للممارسة الطقوس الدينية على رأسها ذبح الأضاحي.