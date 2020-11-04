شولتس يطالب أوكرانيا بالاستعداد لعملية طويلة للانضمام للاتحاد الأوروبي

طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، أوكرانيا بالاستعداد لعملية طويلة لحين الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، مساء اليوم الخميس، إن صفة مرشح للانضمام تعني أن الأمل في الطريق إلى أوروبا أصبح ملموسا بالنسبة لشعب أوكرانيا.



وأضاف شولتس:" وليس هذا طريقا سهلا، بل هو طريق مليء للغاية بالشروط وقد يستغرق وقتا طويلا للغاية"، لافتا إلى أن الجميع في أوكرانيا يدركون ذلك.



وفي رد على سؤال عن الأفق الزمني الذي يمكن أن تستغرقه هذه العملية، قال شولتس إنه لا يمكن لأحد أن يجيب بشكل جاد على هذا، و"لكن الأمر يستحق، وهذه هي الرسالة إذن".



وتحدث شولتس في تصريحات للقناة الثانية وللقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي" عن قضايا مثل سيادة القانون والديمقراطية والتي تعد من شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي " المسألة هنا تتعلق بالأمل" وأردف أن "أوروبا هي فكرة جيدة".



كان شولتس توجه إلى أوكرانيا اليوم برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي والرئيس الروماني كلاوس لوهانيس.



وقال شولتس في مقابلة مع قناة "آر تي إل/إن تي في" الألمانية:" قررنا أن تنتمي أوكرانيا إلى العائلة الأوروبية".



كان شولتس وماكرون أعلنا لأول مرة خلال زيارتهما لكييف عن تأييدهما لمنح أوكرانيا صفة مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.



وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الأوكرانية كييف، قال شولتس إن " ألمانيا تؤيد صدور قرار إيجابي لصالح أوكرانيا وينطبق نفس الشيء أيضا بالنسبة لجمهورية مولدوفا".



وكان شولتس قال في كييف إن "أوكرانيا تنتمي إلى العائلة الأوروبية".