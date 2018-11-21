ليتوانيا تعلن تسليم مركبات مصفحة لأوكرانيا

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أعلن الجيش الليتواني أن أوكرانيا تلقت شحنة من مركبات نقل الأفراد المصفحة من طراز "إم 113" تبلغ قيمتها نحو 15.5 مليون يورو (16.1 مليون دولار).

وتقول ليتوانيا إنها قدمت لأوكرانيا حتى الآن مساعدات عسكرية تبلغ قيمتها نحو 115 مليون يورو منذ بداية الحرب. ومن بين المعدات التي تم إرسالها لأوكرانيا صواريخ ستينجر مضادة للطائرات ومركبات لإزالة الألغام.

يشار إلى أنه نظرا للحرب الروسية الراهنة ضد أوكرانيا، قررت حكومة فيلنيوس زيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير ورفع مستوى الجيش الليتواني.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وقع وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس مذكرة تفاهم مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو في باريس بشأن شراء ليتوانيا لـ18 مدفع هاوتزر طراز "سيزار" الفرنسي لتعزيز القدرات الدفاعية لقواتها المسلحة.

وتقع ليتوانيا على الحدود مع جيب كالينينجراد الروسي، ودولة بيلاروس الحليفة لروسيا.