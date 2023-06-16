بوتين: جارٍ مناقشة مشروع إنشاء منطقة صناعية في مصر

تحدث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى مصر.

وقال بوتين خلال زيارته للجناح الإماراتى فى منتدى بطرسبرج الاقتصادى الدولى، إنه تجرى حاليا مناقشة مشروع إنشاء منطقة صناعية فى مصر، بدوره اقترح الرئيس الإماراتى الشيخ محمد بن زايد التعاون الثلاثى بين روسيا ومصر والإمارات.

يذكر أن منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى شهد محادثات بين الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بعد اجتماع الرئيسيين فلاديمير بوتين وعبدالفتاح السيسى فى مدينة سوتشى عام 2014. وفى شهر أغسطس من عام 2017 بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

ويوفر «المشروع المحورى للتعاون الروسى المصرى» الإقامة فى المكاتب شرق بورسعيد أو فروع شركات السيارات والبتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء الثقيلة، حيث تعتبر المنطقة الاقتصادية الخاصة فى مصر قاعدة انطلاق توسيع الأعمال التجارية للشركات الروسية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.

وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار، حيث سيطلق عليها اسم «صن سيتى» وستقام على مساحة ألفى هكتار (4942.11 فدان).