مانشستر يونايتد يدرس منح الشيخ جاسم الحقوق الحصرية للتفاوض للاستحواذ على النادي

ذكرت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي يدرس إمكانية منح الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، الحقوق الحصرية للتفاوض على الاستحواذ على النادي الإنجليزي.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، رفضت مصادر مقربة من الشيخ جاسم التعقيب على الأمر.

وتقدم الشيخ جاسم الأسبوع الماضي بعرض خامس وأخير للاستحواذ على مانشستر يونايتد، وتردد أن عرضه يحظى بأفضلية لدى عائلة جليزر مالكة النادي، مقارنة بعرض رجل الأعمال البريطاني سير جيم راتكليف ، مؤسس مجموعة "إينوس".

ولكن (بي ايه ميديا) نقلت عن مصادر مقربة من الشيخ جاسم قولها إنه لم يتغير أي شيء عن الأسبوع الماضي، حينما وصف أحد المصادر المقربة تقرير لوسائل الإعلام القطرية عن فوز الشيخ جاسم بسباق الاستحواذ على مانشستر يونايتد، بأنها "تكهنات لا أساس لها".

وبحسب التقارير الصحفية الصادرة مساء الخميس، إذا حصل العرض القطري على حق التفاوض الحصري للاستحواذ على مانشستر يونايتد، فإنه سيتم غلق باب التفاوض مؤقتا في وجه راتكليف، طالما استمرت فترة التفاوض الحصري.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، فإن الشيخ جاسم يرغب في الاستحواذ على نسبة 100% من مانشستر يونايتد فيما يسعى راتكليف للاستحواذ على نسبة 60% فقط، الأمر الي سيمكن افرام وجويل جلازر من الاحتفاظ بنسبة 20% من أسهم النادي، ولكن معسكر راتكليف رفض التعقيب على هذا الأمر.