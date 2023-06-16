إزالة 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات بجميع مدن ومراكز المحافظة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة كاملا وردع المخالفين.



وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم: "أسفرت حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 7 مراكز عن إزالة 32 حالة تعد بإجمالى مساحة بلغت 1417 مترا عبارة عن 9 حالات تعد بمساحة 740 مترا بكفر الدوار"



وأضافت: "كما 6 حالات تعد بمساحة 340 مترا بالمحمودية، حالتي تعد بمساحة 210 مترا بكوم حمادة، 5 حالات تعد بمساحة 54 مترا الرحمانية، 4 حالات تعد بمساحة 45 مترا بشبراخيت، 3 حالات تعد بمساحة 19 مترا بادكو، 3 حالات تعد بمساحة 9 أمتار بالدلنجات".



ووجهت نائب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.