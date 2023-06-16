ننشر جدول جلسات الأسبوع الرابع للحوار الوطني

أقر مجلس أمناء الحوار الوطني، جدول أعمال جلسات الأسبوع الرابع للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، والذي يبدأ الأحد 18 يونيو المقبل.

ويعقد الحوار الوطني للأسبوع الرابع؛ الأحد الموافق 18 يونيو المقبل؛ جلستين حول موضوع العمل الأهلي في مصر يناقش فيهما قانون تنظيم العمل الأهلي وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، المدرجة تحت لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وعلى التوازي منهما تعقد جلسة حول تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، و المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ويتبعها جلسة حول قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات.

وفي الثلاثاء 20 يونيو المقبل، ستعقد جلستان حول إصلاح إدارة المالية العامة، حيث ستناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

وعلى التوازي، ستعقد جلستان حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.

وفي يوم الخميس 22 يونيو المقبل، ستعقد جلستان لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي والتي ستناقش العنف الأسري- الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي. وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول موضوع مستقبل الثقافة في مصر (سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية) والمدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بدءاً من الساعة 12 ظهراً، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وصرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الرابع للحوار، بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، ويبدا الأحد 18 يونيو المقبل.

وأوضح المنسق العام أنه لما كان الحوار يستلزم أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها للسيد رئيس الجمهورية، فإنه جار حاليا عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة التي تعبر عن كل الاتجاهات، لبلورة ما جرى مناقشته في الجلسات العامة.

وأعلن المنسق العام أن جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الرابع سيكون على النحو التالي:

الأحد 18 يونيو، المحور السياسي:

- قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية (2 جلسة متتالية)

- تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي (1 جلسة)

- قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية (1 جلسة)

الثلاثاء 20 يونيو، المحور الاقتصادي:

= إصلاح إدارة المالية العامة (2 جلسة متتالية) حول شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق، تعزيز الإيرادات.

= السياسات الصناعية (جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص (2 جلسة متتالية):

- سياسات توطين وتعميق الصناعة

- تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

الخميس 22 يونيو، المحور المجتمعي:

= المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة: مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي (2 جلسة متتالية)

= العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة (1 جلسة)

= المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي (1 جلسة)

وأوضح المنسق العام أن الجلسات ستكون في مواعيدها المعتادة، بدءا من الساعة 12 ظهرا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.