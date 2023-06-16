البنتاجون: الهجوم المضاد الأوكراني سيكون طويل المدى وعنيفا

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن مسئولين بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، توقعوا معركة طويلة وعنيفة في ظل الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية.



وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، إنه سيكون "من السابق لآوانه" للغاية تقييم المدة التي سيستغرقها الهجوم المضاد الأوكراني، مع الوضع في الاعتبار أن روسيا لديها مئات آلاف القوات المتموضعة في خنادق على طول الخطوط الأمامية.



لكنه وصف العملية بـ"قتال عنيف للغاية" من شأنه "على الأرجح أن يستغرق وقتا طويلة وبتكلفة باهظة".



وأشار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي ظهر بجوار ميلي خلال المؤتمر الصحفي بمقر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى بدء الكرملين بدأ في نشر صور من ساحة المعركة لمركبات قتالية غربية تتصاعد منها أعمدة الدخان. وقال إن القوات الأوكرانية لديها القدرة على استعادة المعدات العسكرية التالفة لإصلاحها.



وأضاف أوستن: "أظهر الروس لنا نفس المركبات الخمسة قرابة الألف مرة من 10 زوايا مختلفة"، مقللا من حجم الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا حتى الآن في الهجوم المضاد.



وتابع: "الأوكرانيون... لازال لديهم قدرة قتالية كبيرة"، ذاكرا أن الجانب الذي يتمتع بقدرة أفضل على الحفاظ على قواته القتالية "سيتمتع على الأرجح بالأفضلية في النهاية".



وتأتي التصريحات الأمريكية في وقت قال فيه المسئولون الأوكرانيون إن الجيش الأوكراني استعاد السيطرة على حوالي 40 ميلا مكعبا من الأراضي من القوات الروسية، وأن الهجوم المضاد الذي تشنه كييف كان يتقدم "تدريجيا ولكن بثبات".



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الجيش الأوكراني إنه حرر سبع قرى صغيرة في جنوب شرق أوكرانيا، والتي تتجمع قرب منطقتي دونيتسك وزابوريجيا.



ووصفت وزارة الدفاع الروسية محاولات أوكرانيا باستعادة الأراضي التي فقدتها بـ"غير الناجحة"، قائلة إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة في القوى البشرية والمعدات.



وقالت موسكو أيضًا إنها أحبطت عشرات الهجمات، وأفادت بتوجيه ضربة ناجحة إلى مستودع لتخزين الذخيرة والمعدات، لكن دون تحديد موقعه.



كما ذكرت الصحيفة الأمريكية، أن اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعي بشأن أوكرانيا، الذي عقد أمس الخميس في بروكسل لا يبدو أنه استقر على خطة تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16".



ونوهت بأن الجنرال ميلي أشاد بهولندا والدنمارك، إذ وافق البلدان الشهر الماضي على قيادة برنامج تدريبي للطواقم الأوكرانية الجوية والبرية بشأن كيفية تسيير وصيانة المقاتلات المتطورة، لكنه قال إن الجهود "ستستغرق بعض الوقت"، ويظل هناك "الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".



وفي كلمة منفصلة، قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، إن تلقى التزاما من عدة دول بإجراء التدريب، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى هولندا والدنمارك، وافقت السويد على شكل من أشكال "الاختبارات" في هذه الجهود.



وتصنع السويد مقاتلات "جربين"، وأشارت الشهر الماضي إلى أنها ربما ستدع أوكرانيا تتعلم كيفية تشغيلها، في حين أنه ليس لدى ستوكهولم أي خطة على المدى القريب لإرسال أي طائرات.