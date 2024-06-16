وزير الدفاع الإسرائيلي: ندفع في غزة أثمانا باهظة

يواف جالانت يتفقد قواته المنتشرة على حدود قطاع غزة قرب رفح

أقرّ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، بدفع تل أبيب "أثمانا باهظة للغاية" خلال معاركها في غزة، وذلك على خلفية الإعلان عن مقتل 11 جنديا 8 منهم في مدينة رفح جنوبي القطاع.

يأتي ذلك في كلمة له لدى زيارته قواته المنتشرة على حدود قطاع غزة قرب رفح، وفق بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقال جالانت: "هنا على الحدود في رفح جئت لأتفحص عن كثب الأحداث الصعبة التي وقعت بالأمس والتي فقدنا فيها 11 مقاتلا، 8 منهم هنا في هذا القطاع بمنطقة رفح"، على حد تعبيره.

وأضاف، "نحرص على إرسال المقاتلين فقط للمهام التي تستحق، هذه المهام صعبة، وللأسف هناك أيضا أثمان باهظة للغاية"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وفجر السبت، قتل 8 جنود إسرائيليين لدى استهداف ناقلة جند من نوع "نمر" كانت تقلهم في رفح.

ولاحقا أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جنديين آخرين في معركة بشمالي قطاع غزة، وعن وفاة آخر متأثرا بجراح أصيب بها في 10 يونيو الجاري جنوبي قطاع غزة.

من جانبها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عبر تطبيق"تليجرام"، أن مقاتليها "تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية متوغلة في الحي السعودي بكمين محكم، وتفجير آلية عسكرية بقذيفة أر بي جي، ووقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح".

ومنذ 6 مايو الماضي، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، متجاهلة تحذيرات دولية بشأن تداعيات ذلك، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.