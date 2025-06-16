عاودت مؤشرات البورصة المصرية الارتفاع، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، بعد موجة الهبوط العنيفة التى شهدتها السوق خلال تعاملات أمس، حيث زاد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.32% ليصل عند مستوى 31114.13 نقطة.

كما صعد مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 12500.81 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 9177.27 نقطة.

واجتاح اللون الأحمر شاشات كل بورصات المنطقة العربية ومن ضمنها مصر، إذ هوت المؤشرات الرئيسية وكل الأسهم مع استثناءات محدودة، وتجاوزت خسائر المؤشرات العربية أضعاف ما حققته في إسرائيل، التي شنت حربا على إيران صباح الجمعة الماضية، ما دفع طهران إلى إمطار تل أبيب بالصواريخ.

ولكن البورصة المصرية قلصت نزيف الخسائر التي تكبدتها فى نهاية تعاملات جلسة أمس الأحد، اليوم الأول لتعاملات الأسبوع وعقب اشتعال الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث حققت البورصة خسائر بلغت 7.5%، في بداية التعاملات، لكن مع نهايتها تراجع المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» بنسبة 4.6%، وتسلق مستوى 31 ألف نقطة مجددا، بنحو 16 نقطة، بعدما هبط أسفله في بداية التعاملات.



