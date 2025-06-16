فينيسيوس: نسعى للفوز بأول نسخة من مونديال الأندية الجديد

أكد فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني أن فريقه يسعى للتتويج بأول نسخة موسعة من بطولة كأس العالم للأندية، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال فينيسيوس جونيور في تصريحات لصحيفة آس الإسبانية: "نتطلع للفوز بأول كأس عالم لأن الناس لن ينسونها أبدًا، وهو اللقب الوحيد الذي يفتقده ريال مدريد. سنسعى جاهدين لتحقيقه".

وأضاف الجناح البرازيلي: "لقد وصلتُ الليلة الماضية، والتقيتُ بأصدقائي الذين لم أرهم منذ فترة، وأنا سعيدٌ جدًا ومستعدٌ للتكيف مع جدول العمل، والحرارة، والمناخ، وكل شيء. جميعنا هنا مستعدون".

وتابع: "نتدرب بجد، ولكن اليوم كان هادئًا بعض الشيء بسبب السفر. نستعد للمباريات بالفعل، وتحدثتُ مع المدرب، تشابي ألونسو سابقًا.. أنا سعيد جدًا، وحان الوقت لمواصلة العمل للفوز بالعديد من الألقاب معه".

وأكمل: "صفقات ريال مدريد الجديدة؟ لم أتحدث معهم كثيرًا، لكنني سعيد لأنهم جاءوا إلى هنا للمساهمة وهذا وقت رائع بالنسبة لهم هنا".

وأتم فينيسوس جونيور تصريحاته قائلًا: "الجو حار جدًا، ومباراتنا أمام الهلال السعودي ستكون في الساعة الثالثة عصرًا، وعلينا أن نكون مستعدين لأنها ستكون صعبة للغاية".