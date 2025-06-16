الحرس الثوري يعلن تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضد إسرائيل أقوى وأكثر تدميرا من سابقاتها

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أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الاثنين، في البيان رقم 6 لعملية "الوعد الصادق 3"، تنفيذ موجة جديدة من الهجمات ضد إسرائيل أقوى وأكثر تدميرا من سابقاتها.



وأكد البيان أنه جرى استهداف أنظمة القيادة والسيطرة الإسرائيلية باستخدام أساليب جديدة وقدرات معلوماتية وتجهيزية مطورة.

ولفت إلى أن الهجوم الجديد تسبب في إرباك الأنظمة الدفاعية متعددة الطبقات لإسرائيل لدرجة أن بعض أنظمتها الدفاعية أطلقت النار على بعضها.

وأكد الحرس الثوري في بيانه أن "صواريخ أصابت أهدافها بنجاح رغم الدعم الأمريكي وامتلاك العدو تقنيات الدفاع الحديثة".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين ببدء هجوم إيراني جديد واسع النطاق استهدف مناطق متفرقة داخل إسرائيل، في تصعيد غير مسبوق بين الطرفين.

وتركز الهجوم الصاروخي الإيراني على تل أبيب وحيفا وغرب القدس وإيلات ومناطق أخرى.

وذكرت القناة 12 عن الإسعاف الإسرائيلي تأكده ارتفاع عدد الإصابات جراء سقوط صواريخ إيرانية شمال إسرائيل ووسطها إلى 67.

وقال قائد منطقة الوسط في الشرطة الإسرائيلية إنه "لدينا عدد كبير من المباني تعرضت لإصابات مباشرة جراء الصواريخ الإيرانية".