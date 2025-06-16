ميدو يتوقع خروج الهلال مبكرا من كأس العالم للأندية

أكد أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك أن تأهل فريق الهلال السعودي من مجموعته في بطولة كأس العالم للأندية 2025 سيكون أمرًا صعبًا عليهم.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات للتلفزيون السعودي: "مجموعة الهلال صعبة، خصوصًا في ظل موقفه الحالي، حيث تم تعيين مدرب جديد للفريق، وأسلوب سيميوني إنزاجي يختلف عن أسلوب المدرب السابق، خورخي خيسوس".

وأضاف: "الهلال يحتاج للوقت، ولكنه سيواجه منافسًا قويًا ولديه خبرات كبيرة، هو ريال مدريد، لذا المباراة ستكون صعبة على الهلال، والبطولة ستكون صعبة على الهلال في المجمل".

وتابع: "من الممكن أن يخرج الهلال من كأس العالم للأندية بمكتسبات، من بينها تطبيق أفكار المدرب مع اللاعبين، وأتوقع أن إنزاجي سيبحث عن تحفيظ أسلوب لعبه للاعبين".

وأكمل: "أقول لجماهير الهلال لا تتوقعوا أن يقوم مدربًا جديدًا ووصل منذ 10 أيام سيطبق أسلوب لعبه ويحقق الانتصارات، هذا غير سهل.. تأهل الهلال صعب، نتمنى ذلك، ولكنه سيواجه فرقًا مستقرة فنية".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "أنا واقعي، لقد رأينا إنزاجي مع فريقه السابق، إنتر ميلان، هو مدرب يعتمد على ترك الاستحواذ للخصوم، وأسلوب لعبه يحتاج للوقت من أجل تحفيظه للاعبين".

ويتواجد نادي الهلال السعودي في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرق ريال مدريد الإسباني، وسالزبورج النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.