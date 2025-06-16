ميدو: أبو علي يتحمل مسئولية إهدار ركلة جزاء الأهلي أمام إنتر ميامي

أكد أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك أن وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي هو المسئول عن إهدار ركلة جزاء الأحمر في مباراة إنتر ميامي الأمريكي.

وأهدر محمود حسن تريزيجيه ركلة جزاء للأهلي في الشوط الأول من مباراة الفريق أمام إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات للتلفزيون السعودي: "ركلة جزاء الأهلي المهدرة في مباراة إنتر ميامي الأمريكي كانت نقطة تحول في تلك المواجهة بالتأكيد".

وأضاف: "اللاعب المخصص لتسديد ركلات الجزاء يجب أن يكون هو المسدد.. اللاعب الذي وضعه المدرب رقم 1 في ترتيب المسددين، يجب أن يسدد الركلة، وأي تغيير يحدث، ستزداد نسب فرص إهدار الركلة".

وتابع: "وسام أبو علي هو من يتحمل مسئولية إهدار ركلة جزاء الأهلي أمام إنتر ميامي، المدرب إذا وضعني رقم 1 بين المسددين، فلن أسمح لأي لاعب آخر بتسديدها، حتى وإن كان مارادونا".

وأكمل: "الحالة التي من الممكن أن أترك فيها ركلة الجزاء لزميلي في المباراة هي أنه سيحصل على الهاتريك، أي أنه سجل هدفين من قبل، وهذا هو الهدف الثالث له".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "عندما يمنحني المدرب أولوية التسديد في ركلات الجزاء ولا أسدد يكون الخطأ عندي أنا فقط".

وتعادل النادي الأهلي سلبيًا أمام إنتر ميامي الأمريكي، في المباراة التي جمعت الفريقين، صباح أمس الأحد، على ملعب هارد روك، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.