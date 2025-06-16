جرى سحب أحدث سفينة حربية تابعة للبحرية البريطانية إلى المياه لأول مرة، حيث ظهرت السفينة "اتش ام اس فينتشر" لأول مرة على نهر اسكتلندا بعد عملية بناء استغرقت أربعة أعوام.

وتعد السفينة واحدة من خمس فرقاطات "تايب 31" التي ستقوم بدوريات في المحيطات خلال هذا القرن. وقد تم سحبها تحت جسر فورث مساء أمس السبت لإكمال بنائها في مدينة روسيث.

وقال نيك هين ، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري بشركة بابكوك البريطانية متعددة الجنسيات المشاركة في تطوير السفينة "في عالم معقد وغير مستقر، فإن قدرتنا على تصميم وبناء ودعم السفن الحربية المتقدمة في المملكة المتحدة هي أكثر أهمية من أي وقت مضى".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عنه القول إن "دخول السفينة (اتش ام اس فينتشر) المياه لأول مرة هو عرض واضح للقدرة السيادية للمملكة المتحدة في العمل والعمق والمرونة والخبرة في إطار أعمال بابكوك البحرية".