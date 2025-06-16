نتنياهو: سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على سماء طهران

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، أن سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على سماء طهران، قائلًا: «نحن في طريقنا لتحقيق النصر».

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها على هامش تفقده لقاعدة تل نوف الجوية، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان الفريق إيال زامير.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت»، ادعى نتنياهو، أن «إسرائيل في طريقها لتحقيق أهدافها بالقضاء على التهديد النووي، والقضاء على التهديد الصاروخي الإيراني».

ودخلت المواجهة بين إسرائيل وإيران يومها الرابع الذي شهد هجوما جديدا وصفته طهران بأنه «الأقوى والأكثر تدميرا»، في حين أكدت مصادر إسرائيلية مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية الدمار الواسع الذي أحدثته الصواريخ الإيرانية في مناطق مختلفة من بينها تل أبيب وحيفا، وقالت إن السلطات تحقق في «حادث خطير» وقع داخل غرفة محصنة في بيتح تكفا وسط إسرائيل.

وتحدث مسئولون بوزارة الدفاع الإسرائيلية عن تقليص مستمر للقوات في غزة، لتعزيز الحدود الشمالية والشرقية خشية تدخل مجموعات موالية لإيران.

في المقابل، وفي تطور يعكس اتساع دائرة القصف، استهدف الجيش الإسرائيلي مطار مدينة مشهد في أقصى شمال شرق إيران، وقال إنه وجه ضربات لمقر وزارة الدفاع ومنشآت تطوير أسلحة نووية، ومخازن وقود في طهران.



