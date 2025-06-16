تراجع التضخم في إيطاليا بأكثر من التقديرات الأولية

تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في إيطاليا الشهر الماضي بأكثر من التوقعات ليصل إلى أقل مستوياته منذ 4 شهور، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الإيطالي الصادرة اليوم الاثنين.

وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال مايو بنسبة 1.6% مقابل 1.9% خلال أبريل و1.7% وفقا للتقديرات الأولية.

في الوقت نفسه، تراجع معدل تضخم أسعار الطاقة الخاضعة لضوابط التسعير إلى 29.3% خلال الشهر الماضي مقابل 31.7% خلال الشهر السابق عليه، في حين تراجع معدل تضخم الأغذية الطازجة إلى 3.5% مقابل 4.2% خلال أبريل. كما تراجع معدل تضخم أسعار الطاقة الحرة إلى 4.3%.

وبلغ معدل التضخم الأساسي بعد استبعاد السلع الأشد تقلبا وهي الطاقة والأغذية الطازجة إلى 1.9% الشهر الماضي، مقابل 2.1% خلال الشهر السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان معدل التضخم وفقا للبيانات الأولية في أبريل 2%.

وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المستهلك في إيطاليا خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1% بعد استقرارها خلال الشهر السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة.