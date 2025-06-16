 جيروزاليم بوست: إسرائيل ستصدر قريبا أوامر لسكان طهران بإخلاء منازلهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيروزاليم بوست: إسرائيل ستصدر قريبا أوامر لسكان طهران بإخلاء منازلهم

وكالات
نشر في: الإثنين 16 يونيو 2025 - 9:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 يونيو 2025 - 9:58 ص

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل ستصدر قريبا أوامر لسكان أحياء في طهران بإخلاء منازلهم تمهيدا لتنفيذ ضربات، وفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل.

وبحسب سكاي نيوز عربية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن المرشد الإيراني علي خامنئي "يحوّل طهران إلى بيروت، وسكانها إلى رهائن".

وأكد كاتس أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة داخل إيران "قلّصت من حجم التهديدات الوجودية على إسرائيل"، ومشدداً على أن "الخطة تسير وفق ما هو مخطط له بل وأكثر".

وشهدت العاصمة الإيرانية ليلة من التصعيد المكثف، حيث أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بتعرض مقر وزارة الدفاع لغارة جوية، إلى جانب استهداف منشآت تابعة لدعم القوات المسلحة ومنظمة الأبحاث والابتكارات الدفاعية.

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