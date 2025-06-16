 الطاقة الذرية تحذر من تلوث إشعاعي وكيميائي محتمل في الموقع النووي الرئيسي بإيران - بوابة الشروق
الإثنين 16 يونيو 2025 3:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الطاقة الذرية تحذر من تلوث إشعاعي وكيميائي محتمل في الموقع النووي الرئيسي بإيران

فيينا - أسوشيتد برس
نشر في: الإثنين 16 يونيو 2025 - 2:30 م | آخر تحديث: الإثنين 16 يونيو 2025 - 2:30 م

 

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، اليوم الاثنين، إن هناك احتمالية لحدوث تلوث إشعاعي وكيميائي داخل منشأة التخصيب النووي الرئيسية بإيران في نطنز، عقب الهجمات الإسرائيلية، على الرغم من أن مستويات الإشعاع خارج المجمع طبيعية في الوقت الحالي.

وأفاد جروسي، بأن الإشعاع يشكل خطرا كبيرا في حال تم استنشاق اليورانيوم أو ابتلاعه.

وأضاف أنه يمكن السيطرة على هذا الخطر بفعالية، من خلال اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة، مثل استخدام أجهزة حماية الجهاز التنفسي أثناء التواجد داخل المنشأة.

وقال جروسي، إن "مستوى النشاط الإشعاعي خارج موقع نطنز، لا يزال بدون تغيير وعند مستوياته الطبيعية، مما يشير إلى عدم وجود أي تأثير إشعاعي خارجي على السكان أو البيئة بسبب هذا الحدث".

 

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