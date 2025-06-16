نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية في الأقصر، أعمال رفع كفاءة عدد من الطرق الحيوية ضمن جهود تحسين مستوى الخدمات وتيسير الحركة المرورية بالمركز.

وجرى رفع كفاءة طريق الصيادين الغربية بدءًا من ميدان الصيادين وحتى محطة مياه الشرب بالزينية قبلي، وأسفرت الأعمال عن رفع نحو 60 طنًا من التراكمات الترابية والمخلفات المتراكمة على جانبي الطريق، ما ساهم في تحسين المظهر العام وتسهيل حركة المرور.

كما تابع رئيس المركز أعمال تطوير طريق فرع 4 بالزينية قبلي، الذي من المقرر رصفه ضمن خطة المركز الاستثمارية، حيث تم رفع التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة وفرد الطبقة الزلطية لتجهيزه قبل وضع الطبقة الأسفلتية.

وفي إطار تنظيم الحركة المرورية وضمان سلامة المواطنين، تمت إزالة جميع المطبات العشوائية بقرية الزينية بحري الواقعة على طريق طراد النيل (الأقصر – العشي) الرئيسي لتسهيل حركة السيارات والمواطنين.

كما تفقد رئيس المركز أعمال إحلال وتجديد بعض خطوط الصرف الصحي، حيث تتم حالياً عملية استبدال مواسير الإسبستوس القديمة بمواسير بلاستيكية بجوار محطة رفع الصرف الصحي بالزينية بحري، تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.