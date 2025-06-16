العراق يحذر من أزمة طاقة عالمية بسبب التصعيد الإقليمي

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حذّر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الاثنين، من أزمة طاقة عالمية بسبب التصعيد الإقليمي، بينما قال نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده تبذل جهودا لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه حسين من تاياني، وفق بيان للخارجية العراقية.

والجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1277 جريحا.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بهجمات صاروخية بالستية وطائرات مسيّرة، خلفت أيضا أضرار مادية كبيرة و24 قتيلا و592 مصابا، وفق مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي.

وتعتبر تل أبيب وطهران بعضهما البعض العدو الألد، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.

وذكر البيان أن الوزيرين بحثا "مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد الحاصل في المنطقة".

وعبّر الوزير الإيطالي عن "قلق بلاده إزاء التطورات المتسارعة في الإقليم".

وأكد "دعم إيطاليا لأمن واستقرار العراق، وحرصها على تبادل المعلومات ووجهات النظر بشأن الحرب الجارية".

كما حذر من أن "استمرار التصعيد العسكري قد يفضي إلى عواقب خطيرة على المستويين الإقليمي والدولي".

ولفت إلى أن إيطاليا "تبذل جهوداً مكثفة لإعادة كل من إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات".

وأشار إلى أن بلاده "تنسق مع الشركاء الأوروبيين من أجل ممارسة الضغوط الدبلوماسية الهادفة إلى التهدئة ووقف التصعيد".

من جانبه، أعرب حسين عن شكره لإيطاليا على دعمها "المتواصل للعراق واستقراره"، وفق البيان ذاته.

وأكد "أهمية وقف الهجمات العسكرية من جميع الأطراف، وضرورة الحفاظ على حياد العراق وإبعاده عن ساحة الصراع".

وشدد على أن "خرق الأجواء العراقية من إسرائيل أو أي طرف آخر يمثل انتهاكاً غير مقبول للسيادة العراقية، ويشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي".

والجمعة، تقدمت وزارة الخارجية العراقية بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي أدانت فيها اختراق إسرائيل لمجالها الجوي في تنفيذ "اعتداءات عسكرية في المنطقة".

كما حذر الوزير العراقي خلال اتصاله مع نظيره الإيطالي، من أن "توسع رقعة الحرب، لا سيما إذا وصل إلى إغلاق مضيق هرمز، قد يؤدي إلى أزمة عالمية في قطاع الطاقة ويُلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي".

وإضافة إلى الوزير العراقي، أجرى تاياني في وقت سابق الاثنين، مباحثات هاتفية مع رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، ووزير خارجية ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، تناولت الصراع بين إسرائيل وإيران والتطورات في المنطقة.