 صحة غزة: استشهاد 34 فلسطينيا في عمليات إطلاق نار بمراكز توزيع الغذاء - بوابة الشروق
الإثنين 16 يونيو 2025 4:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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صحة غزة: استشهاد 34 فلسطينيا في عمليات إطلاق نار بمراكز توزيع الغذاء

خان يونس (قطاع غزة) - (أ ب)
نشر في: الإثنين 16 يونيو 2025 - 4:27 م | آخر تحديث: الإثنين 16 يونيو 2025 - 4:28 م

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن 34 فلسطينيا استشهدوا في عمليات إطلاق نار جديدة في منطقة مراكز توزيع المساعدات الغذائية. 

 

 

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