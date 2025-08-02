متحدث «التنمية المحلية»: تجهيز كل وسائل الراحة للناخبين استعدادا لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، وجهت بأهمية التنسيق مع مديريات الأمن لتوفير وسائل تأمين اللجان الانتخابية.

وأضاف "قاسم"، لـ"الشروق"، أن الوزيرة شددت على أهمية العمل على تجهيز كل وسائل الراحة للناخبين، ومظلات وأماكن انتظار لكبار السن والفئات المختلفة من الذين يحق لهم الانتخاب، وكذا مصادر للكهرباء في حالة الطوارئ.

وأوضح أنه تم التوجيه أيضا بضرورة التنسيق مع مديريات الصحة لوضع خطة للتأمين الطبي، وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الخاصة بالإسعاف في مقار اللجان.

ونوه إلى أنه تم المطالبة بتجهيز وفتح مراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، والتنسيق والربط مع مركز السيطرة بالوزارة قبل وأثناء يومي الانتخابات.