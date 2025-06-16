وزير الخارجية الألماني يستبعد تدخل الولايات المتحدة في الحرب الإسرائيلية - الإيرانية

استبعد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، تدخل الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل وإيران.

وفي مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية، أشار الوزير الألماني، إلى أن واشنطن استبعدت ذلك بالفعل في التعليق الأول على الأحداث لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وقال فاديفول، الذي أدلى بتصريحاته من جولته في الشرق الأوسط في عُمان: "هذا واضح تماما في جميع التصريحات، وأيضا في جميع التصرفات. ليس لدي أدنى مؤشر على أن الولايات المتحدة مهتمة بالمشاركة".

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لديها عدة قواعد عسكرية في المنطقة تضم عشرات الآلاف من الجنود.

ووفقا لتقارير إعلامية غير مؤكدة، تدعم الولايات المتحدة إسرائيل بالفعل في دفاعها ضد الصواريخ الإيرانية.

وهناك نقاش أيضا حول ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة مساعدة حليفتها في تدمير منشأة فوردو النووية الإيرانية تحت الأرض.

ويعتقد الخبراء، أن هذا سيتطلب قنابل فائقة القوة خارقة للتحصينات، وهي قنابل تمتلكها الولايات المتحدة، بينما لا تمتلكها إسرائيل.