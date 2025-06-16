يُعد الفن حق أصيل لكل فرد في المجتمع، إذ يستطيع من خلاله كأداة قوية التعبير عما يجول بخاطره، فمع اهتمام الدولة بإدراج ذوي الهمم في جميع الأنشطة كان للفن نصيب لتلك المشاركة؛ ليستطيعوا أن يعرضوا إبداعاتهم وقدراتهم، بجانب منحهم منبرًا للتعبير عن ذواتهم، وتجاربهم، وأحلامهم؛ مما ينتج عنه كسر الحواجز، وتغيير الصور النمطية وتقديمهم كأفراد مبدعين.

وتستعرض "الشروق"، في هذا التقرير مجموعة من المبادرات المصرية التي تسعي لدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، وكسر حاجز الخوف لديهم، وتنمية مهاراتهم من خلال الفن، وذلك على النحو التالي:

- منصة "القدرة على الفن - Artability HUB"

أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة "شجرة توت" فعاليات منصة "القدرة على الفن - Artability HUB"، وعقدت فعاليات هذه المنصة بالحرم اليوناني بالقاهرة على مدار يومي 13 و14 يونيو الجاري، وذلك بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على "فيسبوك".

وعمل على إعادة صياغة المشهد الثقافي باعتبارها مساحة دامجة، وتعلي من قيمة الفن كمسار للدمج والتمكين، وتعد أول منصة ومركز للفنون الدامجة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفنانين ذوي الإعاقة.

كما أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذا الحدث يعمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الفن، ويكتشف المواهب الكامنة، بالإضافة إلى إتاحة عدد من الفرص الفنية المتنوعة لهم محليًا ودوليًا.

- مبادرة جوه الدايرة

بحسب الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للثقافة، تم إطلاق هذه المبادرة بالتعاون بين المجلس الأعلى للثقافة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفذه إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة التابعة للإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة، والمسئولين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في مارس ٢٠٢٣.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق العدالة الثقافية، وتعمل على بناء قدرات مقدمي الخدمات الثقافية في التخطيط للأنشطة الدامجة، وتدريبهم على آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولغة الإشارة، بهدف توفير بيئة مهيأة للأنشطة الثقافية الدامجة.

- مبادرة حرفتنا من تراثنا

أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ممثلة في قطاع الفنون التشكيلية، في يناير 2025، مشروع "حرفتنا من تراثنا "، الذي عمل علي إتاحة منصات للتدريب والإنتاج الحقيقي للحرف اليدوية والتراثية، كمساحات للفن والعمل معًا، وعملت على إحداث تمكين اقتصادي للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بحسب الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء.

وتهدف المبادرة، إلى بناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم، من خلال تدريبهم على الحرف اليدوية التراثية كالدكوباج والديزي وصناعة الجلود، ويتم تدريب المتدربين من ذوي الإعاقة من قبل مجموعة من المدربين المحترفين بالحرف التراثية التابعين لقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

- مبادرة أسرتي قوتي

كما تم إطلاق تلك المبادرة من قبل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وتحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وكانت المرحلة الأولى في فبراير 2023، في عشر محافظات واستهدفت 800 أسرة من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وانطلقت المرحلة الثانية من المبادرة في 8 محافظات، وستستمر حتى عام 2025.

وتعمل المبادرة على نشر الوعي بدور الأسرة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسلط الضوء على دور الروابط الأسرية في اكتشاف مواهب أبنائها بوصفها حاضنة للإبداع والدعم والتمكين من داخل المنزل إلى المجتمع.

وتعتمد المبادرة على محورين، المحور الأول هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بالعمل على تزويدهم بالمعرفة والمعلومات، بالإضافة إلى توعيتهم بحقوقهم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2018، وتعريفهم بإجراءات تلقي الخدمات من كل الجهات التي تعمل على تقديمها.

فيما يعتمد المحور الثاني على الدعم النفسي والإرشاد الأسري الذي يتم من خلال الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

- مبادرة أنت مش لوحدك

أطلقتها وزارة الثقافة من خلال قطاع الفنون التشكيلية، في يناير ٢٠٢٣، وتهدف إلى دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال مستشفى ٥٧٣٥٧ مع أقرانهم الأصحاء من خلال الفن والثقافة.

وتنظم المبادرة تحت إشراف الإدارة العامة للتنشيط الثقافي، وتسعى إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأطفال، وخلق بيئة تفاعلية تتيح لهم التعبير عن أنفسهم ومواهبهم عبر ورش فنية وجولات متحفية في مواقع ثقافية وفنية مختلفة.

- مبادرة أحسن صاحب

بحسب الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، فقد أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتحالف الوطني للعمل الأهلي، ويتم تنفيذ المبادرة من خلال مؤسسة صناع الحياة مصر.

وتهدف المبادرة إلى دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع من خلال فعاليات فنية ورياضية وثقافية، ومن بينها "مسابقة المواهب" لذوي الإعاقة في مجالات متنوعة، وتأتي بمشاركة 10 آلاف من متطوعي صناع الحياة على مستوى 24 محافظة مصرية من خلال إتاحة بيئة داعمة حقيقة متقبلة وجودهم مرحبة بصداقتهم ومؤمنة بقدراتهم.

- مبادرة عالم موازي

تم إطلاقها بالتعاون مع جمعية عبد الهادي الخيرية، ورعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وتهدف إلى دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع من خلال الفن، حيث توفر لهم منصة لعرض مواهبهم وإبراز قدراتهم الفنية.

كما تهدف بشكل رئيس إلى دمج ذوي الهمم بالمجتمع بشكل أكبر من خلال رفع الوعي المجتمعي في هذا الشأن، بجانب العمل على جذب مزيد من الحركة السياحية من هذه الفئة على المستوى الدولي أو المحلي من خلال إطلاق إعلانات دعائية مصورة بلغة الإشارة، وتنفيذ أول خريطة بلغة برايل "للمكفوفين"، ومسابقات غوص وسباحة دامجة، بجانب تصميم أول دليل فندقي بالفنادق المناسبة لذوي الهمم والمتاحة لهم، علاوة على عروض فنية تبرز الثقافة والحضارة المصرية.