القسام تعلن قتل وإصابة أفراد قوة إسرائيلية بخان يونس

- الكتائب قالت إنها قنصت أحد الجنود الإسرائيليين في عملية منفصلة

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة حماس، الاثنين، استهداف قوة إسرائيلية راجلة داخل منزل وشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وقتل وإصابة أفرادها.

وقالت الكتائب، في بيان: "تمكن مجاهدو القسام بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) من استهداف قوة صهيونية راجلة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".

وفي بيان لاحق، أفادت "القسام" بأن مقاتليها تمكنوا من قنص أحد الجنود الإسرائيليين في موقع الحدث السابق نفسه".

يأتي ذلك في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 184 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.