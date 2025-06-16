وزير الثقافة يشهد عرض «كارمن» بمسرح الطليعة ويُشيد بصُنّاعه

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مساء أمس الأحد، العرض المسرحي "كارمن" على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة، ضمن أنشطة قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ومن إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، وذلك بحضور المخرج سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الطليعة.

وأعرب وزير الثقافة عن سعادته بالمعالجة المسرحية الحديثة والجريئة لرواية "كارمن"، مشيدًا بأسلوب التناول المختلف، والرؤية الإخراجية المعاصرة التي جمعت بين الأصالة والحداثة، وعبّرت عن وعي فني راقٍ في توظيف عناصر العرض من تمثيل، وحركة، وموسيقى، واستعراض.

وأكد الوزير أن العرض يُجسّد حيوية المسرح المصري، ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب سواء على خشبة المسرح أو خلف الكواليس، مشيرًا إلى أن المسرح يظل أداة أساسية في تشكيل الوعي والوجدان، وأن مثل هذه الأعمال تمثل آفاقًا مفتوحة للتجريب والتجديد، وتُعبّر عن روح معاصرة تسعى للتواصل مع الجمهور بلغة الفن الصادق.

وشدد على أهمية دعم هذه التجارب المسرحية الطموحة التي تعيد المسرح إلى دائرة الضوء، وتسهم في تطوير الذائقة الفنية وتعزيز الحضور الثقافي في المجتمع، مؤكدًا حرص الوزارة على احتضان هذه المبادرات، وتقديم كل سبل الدعم الفني واللوجستي لاستمراريتها وتطورها.

يُذكر أن العرض المسرحي "كارمن" مستلهم من رواية الكاتب الفرنسي بروسبير ميريميه، في معالجة مسرحية للكاتب محمد علي إبراهيم، ويشارك في بطولته الفنانون: ريم أحمد، ميدو عبد القادر، نهال فهمي، محمد حسيب، ليديا سليمان، عبد الرحمن الجميل، أحمد علاء، محمد العرجاوي، ومحمد البدالي. تصميم الديكور والملابس: أحمد شربي، الاستعراضات: سالي أحمد، والإخراج: ناصر عبد المنعم.