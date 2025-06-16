أعلنت مصادر عسكرية إيرانية أن وحدات الدفاع الجوي تمكنت يوم الأحد، من التصدي لموجة جديدة من الهجمات الجوية المعادية نفذتها طائرات مسيرة إسرائيلية في عدة مناطق داخل البلاد.



وذكرت المصادر أن العمليات أسفرت عن إسقاط عدد من هذه الطائرات وإفشال خططها الهجومية.

وذكر وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في باقرشهر جنوبي طهران بعملية دقيقة وسريعة.

وأكدت نقلا عن مصادر أن الوضع في المنطقة هادئ ومستقر حاليا، وأن القوات الدفاعية تواصل رصد الأجواء بشكل دائم.

وفي تبريز خاصة في محيط القاعدة الجوية العسكرية، فعّلت شبكة الدفاع الجوي أنظمتها بنجاح ضد أهداف جوية معادية وتمكنت من تدمير عدد كبير منها قبل أن تصل إلى أهدافها.

وبحسب التقارير، كانت إسرائيل تخطط لقصف خط سكة الحديد ومنطقة في بستان‌ آباد، وأخرى مدنية في مدينة مرند، لكن تلك المحاولات أحبطت بالكامل.

أما في بندرانزلي شمال البلاد، فقد أفشلت منظومات الدفاع الجوي الإيرانية محاولة اختراق جوّي جديدة بعد رصد عدة طائرات مسيرة إسرائيلية جرى التعامل معها وتدميرها بالكامل.

إلى ذلك، أعلن الدفاع الجوي التابع للحرس الثوري في محافظة زنجان التصدي لطائرات إسرائيلية معادية.

وأفادت وكالة "تسنيم" بأن وحدات الدفاع الجوي في محافظة زنجان نفذت عملية دفاعية واسعة، أسفرت عن رصد شامل وتدمير ناجح لكافة الأهداف الجوية الإسرائيلية المعادية في أجواء المنطقة.

وذكرت أن إحدى المسيرتين التي تم إسقاطهما من طراز أمريكي الصنع، في حين أن الطائرة الثانية كانت مسيرة انتحارية إسرائيلية.

وأشارت إلى أن قطع إحدى الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها، تحمل علامات وشعارات "USA".