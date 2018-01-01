ولاية فيكتوريا الاسترالية تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ مطلع العام الجاري

(د ب ا)

أعلن دانييل أندروز رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولاية ارتفع بواقع 327 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وهى الزيادة الأكبر في يوم واحد لأي ولاية أسترالية منذ بداية ظهور جائحة كورونا مع مطلع العام الحالي.

ونقلت هيئة الإذاعة الاسترالية عن أندروز قوله اليوم إن من بين تلك الحالات،28 حالة مرتبطة ببؤر تفشي معروفة، بينما تبقى 299 حالة مازال مصدر العدوى فيها غير معروف، مشيرا إلى تسجيل حالتي وفاة لشخصين في الثمانينات من عمرهم جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في مستشفيات الولاية 109 مرضى، من بينهم 29 بأٌقسام العناية الفائقة، وذلك بعد إجراء607ر28فحصا في الولاية.

وأشار أندروز إلى أنه مع فرض قيود البقاء في المنزل في ملبورن الكبرى وميتشيل شاير منذ أسبوع واحد فقط، بدأت الأرقام في الاستقرار، لافتا إلى أن "البدء في رؤية انخفاض بالأرقام يحتاج بعضا من الوقت".