محامي محمد وزيري: هيفاء وهبي تقاضت مليون جنيه في فيلم «أشباح أوروبا»

قال سهاد إمام، محامي محمد وزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أن الأخيرة حصلت على أجر مليون جنيه نظير دورها في فيلم "أشباح أوروبا"، والذي انتهت من تصويره نهاية العام الماضي.

وأضاف إمام في تصريحات لبرنامج "Et بالعربي"، إن كل ما يقال عن وقف عرض الفيلم غير صحيح، خاصة أن موكله له الحق في التصرف في الفيلم كمنتج.

وأشار إلى أنه بصدد تقديم بلاغ ضد هيفاء وهبي لمحاولة التشهير بموكله محمد وزيري وسيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت هيفاء وهبي، اتهمت مدير أعمالها بالاستيلاء على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق بموجب توكيل له.

"أشباح أوروبا" بطولة كل من هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة، وإخراج محمد حماقي.

في سياق آخر، تستأنف هيفاء تصوير مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، الاثنين المقبل، في لبنان، وذلك بعد توقف دام عدة أشهر.

وكان من المقرر عرض المسلسل في موسم رمضان الماضي، لكن فريق العمل لم يتمكن من استكمال التصوير بسبب جائحة كورونا.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مليء بالصراعات والخيانة، وهو من بطولة هيفاء وهبي وشريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وصبري فواز وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.