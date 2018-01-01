تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، في مناطق سيطرة الحكومة السورية ومناطق المعارضة شمال سوريا إلى 477 حالة.



وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إنه تم "تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 477، شفيت منها 140 إصابة وتوفيت 22 حالة".



وفي شمال سوريا، أعلن مخبر الترصد الوبائي التابع لوزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة "تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف حلب الشمالي ومحافظة إدلب، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 11 حالة".