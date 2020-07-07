حاكمة طوكيو تتوقع أن تحطم العاصمة رقما قياسيا جديدا في معدل الإصابة اليومي بكورونا

توقعت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، أن تحطم العاصمة رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المتسجد "كوفيد-19" خلال 24 ساعة لتتجاوز الـ280 إصابة، وذلك بعد يوم من رفع حالة التأهب للعدوى إلى أعلى مستوى.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن كويكي، اليوم الخميس، قولها "إن أحدث رقم قياسي سجلته العاصمة الجمعة الماضية (280 إصابة) ليحطم بذلك الرقم القياسي السابق والبالغ 243 حالة، وهو ما يعكس ارتفاع عدد الاختبارات اليومية التي أجرتها السلطات الصحية في العاصمة لأكثر من 4 آلاف شخص، وهو أيضًا مستوى مرتفع جديد لاختبارات الفيروس.

ويشهد عدد الإصابات الجديدة في طوكيو اتجاهًا تصاعديًا منذ رفع حالة الطوارئ تمامًا في 25 مايو الماضي.. حيث سجلت اليابان ككل 454 إصابة جديدة أمس، وهي أعلى نسبة منذ رفع الطوارئ، ويعكس معدل الإصابات اليومي الذي أعلنته حكومة طوكيو أحدث الإحصائيات التي سجلتها السلطات الصحية والمؤسسات الطبية في العاصمة.

وتواجه خطة الحكومة اليابانية ومحاولاتها لتعزيز السياحة المحلية- التي ضربها الوباء- بإطلاق حملة "جو تو ترافل" هذا الشهر شكوكا متزايدة، في ضوء زيادة واضحة لعودة العدوى.

وفي هذا الصدد، قالت كويكي والعديد من رؤساء الحكومات المحلية الآخرين إنهم قلقون من أن ينتهي البرنامج بنشر الفيروس وإجهاد الأنظمة الطبية الإقليمية.

يذكر أن حكومة طوكيو رفعت حالة تأهبها إلى أعلى مستوياتها الأربعة، وحثت السكان على تجنب السفر غير الضروري إلى محافظات أخرى والامتناع عن زيارة المرافق الليلية ومؤسسات الطعام التي لا تتخذ تدابير وقائية كافية لمنع العدوى.