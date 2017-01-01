النيابة تستمع لأقوال أسرة عجوز قُتل في حدائق الأهرام

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بتشريح جثة عجوز لقى مصرعه على يد عامل وزوجته بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، و طلبت النيابة سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على تفاصيل الحادث كما تستمع النيابة لأقوال أسرة المجني عليها.

وأجرت النيابة مناظرة لجثة المجنى عليها وتبين أنها سيدة عجوز في العقد الثامن من العمر مصابة بتهشم في الرأس، وكدمات بجميع أنحاء الجسد.

وقال احد شهود العيان ان المجني عليها كان يرعها خادمة في الفترة الأخيرة تقوم بخدمة الضحية وتنظف لها الشقة وتقضي لها حاجاتها بمقابل مادي وفي يوم الواقعة قرر أحد أقارب المجني عليها الاتصال بها للإطمئنان عليها. إلا انها لم تستجيب فذهب إلى منزلها وقام بكسر باب الشقة ووجدها جثة هامدة، كما تبين من خلال معاينة فريق من النيابة وجود بعثرة بمحتويات المنزل، و ان المتهمين دخلوا إلى الشقة بطريقة بكل سهولة لوجود علاقة معرفة بينهما وبين المجني عليها.

وتلقى قسم شرطة الهرم إشارة من غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة مفادها العثور على جثة مقتوله داخل شقتها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لربة منزل، وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الجريمة عامل "له معلومات جنائية مسجلة"، وزوجته ربه منزل، وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بدافع السرقة، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، وتوالت النيابة العامة التحقيقات.