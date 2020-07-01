ارتفاع معدل البطالة في أستراليا إلى أعلى مستوى له منذ عقدين

وصل معدل البطالة في أستراليا إلى 7.4%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، مع وصول عدد العاطلين في البلاد حاليا إلى حوالي مليون عاطل.

وذكر مكتب الإحصاء الاسترالي في بيان اليوم الخميس أن معدل البطالة الرسمي في أستراليا ارتفع خلال يونيو الماضي بواقع 3ر0 نقطة مئوية إلى 4ر7 في المئة، وهو أعلى معدل للبطالة منذ نوفمبر 1998.

كان معدل البطالة في مارس الماضي 2ر5 في المئة وفي أبريل 4ر6 في المئة وفي مايو 1ر7 في المئة.

وذكر مكتب الإحصاء أن عدد العاطلين في أستراليا حاليا يبلغ حوالي 3ر992 ألف عاطل.

من ناحيته، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن الموقف الحقيقي أسوأ من التقديرات.

وأضاف في تصريحات للصحفيين اليوم أن معدل البطالة الفعلي قد يكون أعلى كثيرا مما تشير إليه هذه الأرقام، وأنه ووزيرا الخزانة والعمل لا يخجلون من الإشارة إلى هذه الحقيقة.

في الوقت نفسه، انخفضت نسبة العاطلين جزئيا بواقع 4ر1 نقطة مئوية خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق إلى 7ر11 في المئة لكنها مازالت أعلى من مستواها في مارس الماضي قبل تفجر جائحة فيروس كورونا المستجد بواقع 9ر2 نقطة.

وقال موريسون إن الاقتصاد الأسترالي يقاوم تداعيات الجائحة، مضيفا أنه من المحتمل أن تظهر أرقام الوظائف الصادرة في الشهر المقبل تأثير الجولة الثانية من إجراءات الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا في مدينة ملبورن ثاني أكبر مدن أستراليا.

يأتي ذلك في حين سجلت ولاية فيكتوريا وعاصمتها ملبورن 327 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الخميس وهي أكبر زيادة يومية في البلاد منذ بداية الجائحة.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في أستراليا إلى أكثر من 11 ألف إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 111 وفاة.