الإمارات وألمانيا تبحثان الأوضاع في ليبيا وسبل احتواء كورونا

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الألماني هايكو ماس، الأوضاع في ليبيا وسبل احتواء تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الخميس، أن الجانبين تناولا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك في العديد من المجالات وعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد بن زايد أن الإمارات وألمانيا شريكان استراتيجيان وتتسم علاقاتهما بالنمو والتطور المستمرين، مشيرا إلى الحرص على دفع آفاق التعاون المشترك بينهما في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.