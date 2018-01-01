إصابة لواء متقاعد مسجون بفيروس كورونا في الجزائر

أفاد تقرير إخباري، بإصابة اللواء المتقاعد علي غديري، القابع في سجن الحراش بالعاصمة الجزائرية منذ العام الماضي، بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة "الخبر" عن خالد بورايو، عضو هيئة الدفاع عن غديري، قوله إن اللواء المتقاعد أصيب بفيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن غديري، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية الملغاة في 18 أبريل 2019، دخل في إضراب عن الطعام مؤخرا بعد أكثر من سنة في الحبس المؤقت، قبل أن يقرر تعليقه بعد تأكد إصابته بالفيروس.

يشار إلى أن مصادر إعلامية كانت تحدثت عن إصابة رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، المسجونين بتهم الفساد، بفيروس كورونا. بينما لم يصدر أي تعليق من السلطات حول الموضوع.

وسجلت الجزائر حتى اليوم الخميس، 1052 حالة وفاة، و21 ألفا و355 إصابة مقابل 15 ألفا و107 حالات شفاء، حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.