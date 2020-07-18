وزيرة التخطيط: الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولويات الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولويات الدولة لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، مؤكدة في الوقت نفسه الحرص على مشاركة الشباب وتأهيلهم وتدريبهم للقيادة، فضلاً عن تشجيع روح الابتكار والإبداع لديهم.

جاء ذلك في كلمة للوزيرة بمناسبة إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات الدورة الأولى لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات ٢٠٢١، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب.

وأشارت السعيد إلى مشاركة مجموعة كبيرة من الطلبة والطالبات من جامعة القاهرة، وأكاديمية السادات، والجامعات الأمريكية والألمانية والبريطانية في التدريب الصيفي الذي تقدمه الوزارة هذا العام.

واستعرضت السعيد أمام الطلبة المشاركين في التدريب مهام واختصاصات وزارة التخطيط والجهات التابعة لها، وأنها المسئولة عن وضع خطة ورؤية الدولة المصرية، مشيرة إلى أهمية رؤية مصر 2030 كونها الرؤية المستقبلية للدولة، وضرورة إطلاع الطلبة عليها ومعرفة جميع تفاصيلها حيث يتم من خلال هذه الرؤية وضع الخطط متوسطة المدى ومدتها ثلاث سنوات، وكذلك الخطط السنوية التي يتم خلالها تحديد معدلات النمو والبطالة والتشغيل والمستوى العام للأسعار، ووضع المستهدفات، وإتاحة الاستثمارات العامة للدولة.

وشددت السعيد على حرص الدولة ممثلة في وزارة التخطيط على اتباع النهج التشاركي عند وضع الخطط، حيث يتم وضعها بالشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وأن النهج التشاركي هو التوجه العام للدولة.

وسلطت السعيد الضوء على اختصاصات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء و ما يقوم به من مسوح إحصائية وما يوفره من بيانات في تعزيز جهود الدولة لتوفير قواعد البيانات على المستوى القومي وتطويرها، مؤكدة أن الجهاز له سمعة محلية ودولية وإقليمية كبيرة ويساعد دولا عربية كثيرة في عمل المسوحات الإحصائية، خاصة وأن هذا الجهاز من أقدم أجهزة الإحصاء الموجودة في المنطقة العربية.

ونوهت السعيد إلى مشروع رواد 2030 ودوره في تدريب الشباب علي ريادة الأعمال، وما يقدمه من مبادرات مثل مبادرة المليون ريادي التي تستهدف تدريب مليون شاب على ريادة الأعمال قبل عام 2030 ، وكذلك حملة ابدأ مستقبلك التي يتم من خلالها تدريب طلبة المدارس والجامعات على ريادة الأعمال، وتنمية مهارات الإبداع والابتكار لديهم، ودور حاضات الأعمال في الجامعات في احتضان أفكار الشباب ومساعدتهم في تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع.

وأوضحت السعيد دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية للتعريف برؤية مصر 2030، والحوكمة، لافتة إلى جائزة مصر للتميز الحكومي وأهميتها في تحفيز العاملين بالدولة على التميز، وكذلك مهام المركز الديموجرافي ودوره في متابعة الخريطة السكانية، وخطة تنمية الأسرة المصرية وأهميتها في الارتقاء بخصائص السكان، وضبط النمو السكاني.