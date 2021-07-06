ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا وبلجيكا إلى 92 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على غرب ألمانيا والمجاورة بلجيكا إلى 92 قتيلا فضلا عن فقدان مئات آخرين.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن 11 شخصا من بين الضحايا لقوا حتفهم في بلجيكا، فيما كانتا ولايتي "شمال الراين -ستفاليا" و"راينلاند بالاتينات" الأكثر تضررا في ألمانيا، حيث ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 81 شخصا على الأقل.

كما حذر مسئولون أن المناطق الواقعة في كلا البلدين "لا تزال في خطر" ، وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تتوقع وقوع مزيد من الضحايا.

وأشارت القناة إلى السلطات في مقاطعة "آرفيلر" الواقعة بجنوب ولاية "كولن" الألمانية أعلنت أن نحو ألف و300 شخص في عداد المفقودين.

يذكر أن الفيضانات تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في عدد من القرى، كما يوجد تخوفات من انهيار سد حاجز للماء.