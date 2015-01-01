انتشال جثة طفلة غرقت بمياه النيل في أطفيح

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة، من انتشال جثة طفلة 10 سنوات لقيت مصرعها غرقا في مياه النيل بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد غرق طفلة في مياه النيل بدائرة مركز شرطة أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، وتمكنت القوات من انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.